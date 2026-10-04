Erika Hilton altera horário de votação após receber ameaça de morte

A equipe da deputada reforçou a segurança e adiou a ida até a seção eleitoral - Foto: Divulgação/Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A equipe da deputada reforçou a segurança e adiou a ida até a seção eleitoral - Foto: Divulgação/Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), candidata à reeleição, adiou a ida ao local de votação neste domingo (4), após receber uma ameaça de morte e ataques transfóbicos por e-mail.

De acordo com o boletim de ocorrência, o e-mail foi recebido por volta das 10h26, quando a parlamentar se preparava para ir votar. O autor afirmou ter acesso a informações pessoais e ao endereço de Erika, além de ameaçá-la de morte. A mensagem continha um trecho que dizia: “Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve”.

Leia também:

Eleições 2026: Niterói é 3º município do Rio com mais denúncias eleitorais; São Gonçalo aparece em 5º

Eleições 2026: Lula conquista vitórias em mais países, mas Flávio Bolsonaro soma mais votos no exterior

Após receber a ameaça, Erika registrou um boletim de ocorrência e pediu que o caso seja investigado para identificar o responsável pelo envio. A mensagem foi encaminhada por meio do Onion Mail, serviço que dificulta o rastreamento da origem dos e-mails.

A equipe da deputada reforçou a segurança e adiou a ida até a seção eleitoral.