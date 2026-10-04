Idoso de 68 anos morre após passar mal em seção eleitoral em Cupira, no Agreste de PE

Segundo relato dos mesários ao Samu, o homem apresentou falta de ar ainda dentro da cabine e caiu no chão - Foto: Divulgação

Segundo relato dos mesários ao Samu, o homem apresentou falta de ar ainda dentro da cabine e caiu no chão - Foto: Divulgação

Um idoso de 68 anos morreu após passar mal dentro de uma seção eleitoral em Cupira, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (5).

Identificado como José Roberto da Silva, ele votava na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, quando sofreu um mal súbito. O Samu chegou a ser acionado, mas o eleitor morreu no local.

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Segundo relato dos mesários ao Samu, o homem apresentou falta de ar ainda dentro da cabine e caiu no chão. A votação na seção precisou ser interrompida temporariamente até a retirada do corpo.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML). De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Cupira registrou o caso como morte por causas naturais e informou que as circunstâncias seguem em investigação.