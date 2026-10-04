Eleições 2026: Niterói é 3º município do Rio com mais denúncias eleitorais; São Gonçalo aparece em 5º

Boca de urna e derramamento de santinho são algumas das irregularidades mais cometidas - Foto: Layla Mussi

Boca de urna e derramamento de santinho são algumas das irregularidades mais cometidas - Foto: Layla Mussi

Niterói e São Gonçalo estão entre os 30 municípios do Rio de Janeiro com o maior número de denúncias eleitorais registradas neste domingo (4).

Os dados foram disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados pela última vez às 13h.

Niterói concentra cerca de 6,8% das denúncias registradas em todo o estado, ocupando o 3º lugar, já São Gonçalo soma por volta de 4,1%.

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O Rio de Janeiro lidera a lista, com 1.480 denúncias, seguido por Duque de Caxias, com 357. Niterói aparece na terceira posição, com 280 casos. Petrópolis aparece em quarto lugar, com 180 registros, enquanto São Gonçalo ocupa o quinto lugar, com 167.

Na sequência estão Nova Iguaçu (156), São João de Meriti (107), Belford Roxo (93), Angra dos Reis (89) e Queimados (73).

Somados, os 30 municípios com maior número de denúncias concentram 4.094 registros até a última divulgação.