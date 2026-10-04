Eleições 2026: Lula conquista vitórias em mais países, mas Flávio Bolsonaro soma mais votos no exterior

A votação no exterior reúne quase 1 milhão de eleitores brasileiros, distribuídos por 186 cidades de 134 países - Foto: Divulgação/ José Cruz/ Agência Brasil

A votação no exterior reúne quase 1 milhão de eleitores brasileiros, distribuídos por 186 cidades de 134 países - Foto: Divulgação/ José Cruz/ Agência Brasil

Os primeiros resultados da eleição presidencial entre brasileiros que vivem no exterior mostram vantagem de Lula no número de países, mas Flávio Bolsonaro aparece na frente quando são somados os votos. Até agora, foram concluídas as apurações em 24 países e territórios.

Lula ficou em primeiro lugar em 16 deles, enquanto Flávio venceu em oito. Mesmo com menos vitórias, Flávio soma 29.746 votos, contra 13.814 de Lula nos locais já apurados.

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No Japão, um dos principais colégios eleitorais no exterior, Flávio recebeu 24.601 votos no país, o equivalente a 71,59% dos votos válidos. Lula teve 5.222 votos, ou 15,20%.

Flávio também ficou à frente em Israel, com 74,4% dos votos, além de Catar, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Grécia, Tailândia e Taiwan.

Lula venceu na Austrália, China, Coreia do Sul, Finlândia, Nova Zelândia, Palestina, Síria, Arábia Saudita, Egito, Kuwait, Malásia, Quênia, Romênia, Singapura e Chipre. Entre os resultados, o petista teve as maiores porcentagens na Palestina, com 93,09%, e na Síria, com 89,81%.

A votação no exterior reúne quase 1 milhão de eleitores brasileiros, distribuídos por 186 cidades de 134 países. Como a eleição ocorre em diferentes fusos horários, países da Ásia e da Oceania já encerraram a votação enquanto o pleito ainda acontece em outras regiões.

A totalização oficial dos votos, incluindo os registrados fora do Brasil, será divulgada pela Justiça Eleitoral a partir das 17h, no horário de Brasília.