Anthony Garotinho desiste de candidatura ao Governo do Rio; entenda

Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu da candidatura ao Governo do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela BandNews FM nesta sexta-feira (25).

Com a decisão, Garotinho também cancelou a agenda que estava prevista para hoje. Ele não deverá declarar, neste momento, apoio às candidaturas de Douglas Ruas (PL) ou Eduardo Paes (PSD).

A retirada da candidatura ocorre em meio à disputa judicial envolvendo o registro eleitoral do ex-governador. Em 11 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu, por unanimidade, o registro de Garotinho. A defesa apresentou embargos, que estavam previstos para julgamento na próxima terça-feira (29).

Na quinta-feira (24), um dia antes da divulgação da desistência, Garotinho havia realizado uma coletiva de imprensa para cobrar do TRE-RJ a análise do recurso apresentado por sua defesa. Durante o pronunciamento, o ex-governador afirmou que estava sendo vítima de um “complô” e criticou a condução do processo eleitoral. Ele também acusou a Justiça Eleitoral de demorar para analisar os embargos.

Até então, Garotinho afirmava que pretendia manter a candidatura enquanto buscava reverter a decisão que havia barrado seu registro. O TRE-RJ informou que os embargos já estavam pautados para a sessão de 29 de setembro.

Por que Garotinho teve a candidatura indeferida

O registro da candidatura foi negado pelo TRE-RJ em razão da suspensão dos direitos políticos decorrente de uma condenação por improbidade administrativa.

A defesa sustenta que o período de suspensão dos direitos políticos já teria sido cumprido. O Ministério Público Eleitoral, por outro lado, entende que a contagem do prazo deve considerar uma decisão posterior relacionada ao processo.

A divergência sobre o início da contagem do período de suspensão está entre os pontos discutidos no processo judicial.

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