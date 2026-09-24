Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 36% no primeiro turno

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% das intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno das eleições de 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 36%. Os números mostram empate técnico no limite da margem de erro.

Lula lidera corrida no primeiro turno | Foto: Gerado por IA

Na sequência, estão Augusto Cury (Avante), com 5%; Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; Romeu Zema (Novo), com 1%; e Samara Martins (UP), também com 1%. Outros candidatos não pontuaram.

De acordo com o levantamento, 5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 2% ainda não sabem em quem votar.

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Na pesquisa anterior, divulgada em 17 de setembro, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 36%. Augusto Cury aparecia com 6%, Caiado com 4%, Renan Santos com 3% e Zema com 2%.

Segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o Datafolha registrou 47% para o presidente e 45% para o senador.

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento anterior apontava 46% para Lula e 44% para Flávio.

Nesse cenário, 7% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 1% não soube responder.

O instituto também simulou outros possíveis confrontos de segundo turno. Lula aparece com 46% contra 44% de Ronaldo Caiado, 48% contra 39% de Romeu Zema, 48% contra 39% de Renan Santos e 46% contra 43% de Augusto Cury.

Rejeição

A pesquisa também apontou empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no índice de rejeição. 45% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Lula, enquanto o mesmo percentual declarou rejeitar o voto em Flávio Bolsonaro.

Na semana anterior, os dois tinham registrado 47% de rejeição.

O Datafolha entrevistou 2.002 eleitores. As entrevistas foram realizadas entre terça-feira (22) e quarta-feira (23) de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.