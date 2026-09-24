Lula participa de ato político e reúne multidão no Centro de São Gonçalo
Último a discursar no evento, Lula abordou investimentos município, criticou as bets e defendeu a igualdade de gênero
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participou de um ato de campanha no Centro de São Gonçalo, nesta quinta-feira (24). A atividade reuniu apoiadores e contou com a presença de candidatos da aliança no estado.
Lula esteve acompanhado de Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo do Rio de Janeiro, e dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD). A agenda teve concentração a partir das 10h e início da caminhada por volta das 12:35.
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Último a discursar no evento, Lula iniciou sua fala às 13h45 após a caminhada pela Avenida Nilo Peçanha. Durante pouco mais de 20 minutos, o presidente abordou temas como a importância do voto nas eleições, programas sociais, investimentos realizados no município, o combate às apostas esportivas online e a violência contra a mulher.
Ao falar sobre o processo eleitoral, Lula destacou a importância da escolha dos candidatos e defendeu a participação da população idosa nas urnas, afirmando que a idade não deve ser um obstáculo para o exercício da cidadania.
Em seu discurso, Lula citou ações do governo federal em São Gonçalo, mencionando beneficiários dos programas Gás do Povo, Luz do Povo e Pé-de-Meia, além de investimentos em habitação, drenagem e educação.
Outro tema abordado foi o crescimento das apostas esportivas online. Lula criticou o impacto das chamadas bets na vida financeira das famílias brasileiras e afirmou que pretende endurecer as medidas contra o setor. “A sociedade está infectada até o pescoço com as bets”, declarou.
No encerramento da fala, o presidente dedicou parte do discurso ao combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Lula citou ações implementadas pelo governo após o pacto nacional contra o feminicídio e defendeu maior conscientização da sociedade sobre o tema.
“Mulher não foi feita para apanhar e nós não somos donos delas. A Janja não é minha propriedade, é minha companheira”, afirmou. Em seguida, o presidente fez um apelo para que os homens assumam protagonismo no enfrentamento à violência de gênero. “Essa é uma luta dos homens”, disse.
Lula também defendeu a educação das crianças para a igualdade de gênero e a equiparação salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função.