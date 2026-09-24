Lula participa de ato político e reúne multidão no Centro de São Gonçalo - Foto: Yuri Messias

Lula participa de ato político e reúne multidão no Centro de São Gonçalo - Foto: Yuri Messias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participou de um ato de campanha no Centro de São Gonçalo, nesta quinta-feira (24). A atividade reuniu apoiadores e contou com a presença de candidatos da aliança no estado.

Lula esteve acompanhado de Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo do Rio de Janeiro, e dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD). A agenda teve concentração a partir das 10h e início da caminhada por volta das 12:35.

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Último a discursar no evento, Lula iniciou sua fala às 13h45 após a caminhada pela Avenida Nilo Peçanha. Durante pouco mais de 20 minutos, o presidente abordou temas como a importância do voto nas eleições, programas sociais, investimentos realizados no município, o combate às apostas esportivas online e a violência contra a mulher.

Público no ato político de Lula em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

Ao falar sobre o processo eleitoral, Lula destacou a importância da escolha dos candidatos e defendeu a participação da população idosa nas urnas, afirmando que a idade não deve ser um obstáculo para o exercício da cidadania.

Em seu discurso, Lula citou ações do governo federal em São Gonçalo, mencionando beneficiários dos programas Gás do Povo, Luz do Povo e Pé-de-Meia, além de investimentos em habitação, drenagem e educação.

Outro tema abordado foi o crescimento das apostas esportivas online. Lula criticou o impacto das chamadas bets na vida financeira das famílias brasileiras e afirmou que pretende endurecer as medidas contra o setor. “A sociedade está infectada até o pescoço com as bets”, declarou.

Lula participa de ato político e reúne multidão no Centro de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

No encerramento da fala, o presidente dedicou parte do discurso ao combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Lula citou ações implementadas pelo governo após o pacto nacional contra o feminicídio e defendeu maior conscientização da sociedade sobre o tema.

“Mulher não foi feita para apanhar e nós não somos donos delas. A Janja não é minha propriedade, é minha companheira”, afirmou. Em seguida, o presidente fez um apelo para que os homens assumam protagonismo no enfrentamento à violência de gênero. “Essa é uma luta dos homens”, disse.

Lula também defendeu a educação das crianças para a igualdade de gênero e a equiparação salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função.

1/14 Bandeira do Brasil em passeata de Lula | Foto: Yuri Messias

2/14 Bandeira de Lula | Foto: Yuri Messias

3/14 Chegada de Lula ao ato político | Foto: Yuri Messias

4/14 Eduardo Paes, Benedita de Paulo e Pedro Paulo acompanharam o presidente em carro | Foto: Yuri Messias

5/14 Cartaz "Em defesa da democracia e do Brasil" | Foto: Yuri Messias

6/14 Militante fazendo o sinal de 'L' com os dedos ao lado de Lula | Foto: Yuri Messias

7/14 Lula participa de ato político e reúne multidão no Centro de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

8/14 Presidente Lula em cima do palco em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

9/14 Presidente Lula em cima do palco em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

10/14 Presidente Lula em cima do palco em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

11/14 Presidente Lula em cima do palco em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

12/14 Público no ato político de Lula em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

13/14 Público no ato político de Lula em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

14/14 Público no ato político de Lula em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias