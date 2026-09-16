Professora lança livro sobre educação antirracista nesta sexta (16) em Maricá

Para Sandra Gurgel, ampliar o repertório de pais e educadores é um passo importante para que o enfrentamento ao racismo não fique restrito ao discurso, mas possa se refletir nas relações e nas práticas cotidianas - Foto: Divulgação

Para Sandra Gurgel, ampliar o repertório de pais e educadores é um passo importante para que o enfrentamento ao racismo não fique restrito ao discurso, mas possa se refletir nas relações e nas práticas cotidianas - Foto: Divulgação

Como transformar a educação em um espaço cada vez mais comprometido com o respeito à diversidade, com o reconhecimento das diferentes histórias e com a construção de relações mais justas? Essa é uma das questões que atravessam o livro Educação para as Relações Étnico-Raciais: costuras, tramas, pontos e giras, de Sandra Gurgel, recém publicado pela Editora Proverbo. O evento de lançamento será nesta sexta (18), das 17h às 19h, no Café ao Cubo, em Maricá. O endereço é Rod. Amaral Peixoto, Km 25 - Área LT 1 - Itapeba.

A obra chega como uma oportunidade de aprofundamento para professores, pais, estudantes, pesquisadores e profissionais da educação que desejam compreender melhor os desafios e as possibilidades de uma prática educativa antirracista. Mais do que restringir o debate a datas comemorativas, o livro propõe pensar as relações étnico-raciais como uma dimensão que precisa estar presente no cotidiano educacional.

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A discussão ganha especial relevância diante da necessidade de que escolas e famílias estejam preparadas para abordar questões relacionadas à identidade, diversidade, pertencimento, preconceito e desigualdade racial de maneira consciente e responsável. Nesse contexto, a formação de adultos que participam diretamente da educação de crianças e jovens torna-se fundamental.

Para Sandra Gurgel, ampliar o repertório de pais e educadores é um passo importante para que o enfrentamento ao racismo não fique restrito ao discurso, mas possa se refletir nas relações e nas práticas cotidianas.

A proposta da obra dialoga, portanto, com uma questão que ultrapassa os limites da escola: como adultos podem contribuir para que crianças e jovens cresçam compreendendo e respeitando a diversidade étnico-racial?

A resposta passa pela formação. Professores precisam encontrar ferramentas para abordar o tema em suas práticas pedagógicas, enquanto pais e responsáveis também podem buscar conhecimento para conversar com crianças e adolescentes sobre questões raciais de maneira adequada à idade e ao contexto.

Nesse sentido, o livro pode funcionar como um ponto de partida para reflexão, formação e ampliação de repertório, estimulando o leitor a questionar práticas naturalizadas e a pensar sobre o papel da educação na construção de uma sociedade mais plural.

O próprio título da obra — costuras, tramas, pontos e giras — sugere uma perspectiva de construção coletiva. A educação para as relações étnico-raciais não se faz a partir de uma única ação, mas por meio da articulação de conhecimentos, experiências, histórias e diferentes perspectivas.

Para professores, a leitura pode contribuir para o aperfeiçoamento da formação e para a reflexão sobre a prática pedagógica. Para pais e responsáveis, oferece uma oportunidade de ampliar conhecimentos e fortalecer o diálogo com crianças e jovens sobre diversidade e relações raciais.

A proposta também pode interessar a estudantes de Pedagogia e licenciaturas, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, projetos educacionais, grupos de estudo e instituições comprometidas com a formação continuada.

Por que falar sobre educação antirracista?

Construir uma educação antirracista significa compreender que o debate racial não deve aparecer somente em novembro ou em atividades relacionadas ao Dia da Consciência Negra. Ele precisa fazer parte de uma formação permanente.

Isso envolve ampliar referências, reconhecer a diversidade presente na sociedade brasileira, valorizar diferentes contribuições culturais e históricas e criar espaços para que crianças e jovens desenvolvam uma compreensão mais crítica sobre as relações sociais.

Nesse processo, a leitura ocupa um papel importante. Livros podem oferecer novas perspectivas, provocar perguntas e ajudar educadores e famílias a encontrar caminhos para conversas que, muitas vezes, ainda são cercadas de dúvidas e inseguranças.

É justamente nesse território que se insere a obra de Sandra Gurgel: como um convite para conhecer, refletir e continuar a conversa. Para adquirir o livro, basta entrar em contato diretamente com a autora pelas redes sociais @profdr.sandragurgel ou pela página da editora @editoraproverbo.

SERVIÇO

Livro: Educação para as Relações Étnico-Raciais: costuras, tramas, pontos e giras

Valor: R$ 40

Endereço do Café ao Cubo: Rod. Amaral Peixoto, Km 25 - Área LT 1 - Itapeba, Maricá.