Maricá abre inscrições para curso de audiovisual para mulheres

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para o curso gratuito de Audiovisual para Mulheres da Incubadora de Inovação Social em Cultura. A iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), em parceria com as secretarias de Cultura e das Utopias e de Políticas e Defesa dos Direitos da Mulher, oferece formação para mulheres com 16 anos ou mais interessadas em se qualificar na área audiovisual.

As inscrições seguem até segunda-feira (21/9), pelo site https://incubacultura.org.br/. Serão oferecidas 20 vagas no polo Centro. Após o período de inscrição, será realizado sorteio público das candidatas em 22 de setembro, com divulgação do resultado a partir das 14h pelo site oficial. As selecionadas deverão realizar a matrícula entre os dias 23 e 25 de setembro, na sede da Incubadora ou na Secretaria da Mulher.

A formação será composta por sete oficinas: Construção de História, Produção Audiovisual, Edição para Cinema e Vídeo, Cinema Documental, Desenvolvimento de Projetos, Som para Cinema e Vídeo e Fotografia para Cinema e Vídeo. As aulas começam em 28 de setembro, no polo Centro. Eventuais vagas remanescentes serão preenchidas entre os dias 28 e 30 de setembro, por ordem de chegada na sede do projeto.

Leia também:

Detran RJ promove ações educativas durante a Semana Nacional de Trânsito

Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac) celebra 52 anos com evento nesta quinta (17)

O presidente do ICTIM, Claudio Gimenez, destacou que a iniciativa amplia as oportunidades de qualificação e contribui para a autonomia das mulheres.

“Os cursos de audiovisual para as maricaenses são uma oportunidade para o desenvolvimento social e econômico das munícipes, pois, por meio da qualificação, podem descobrir novos talentos e profissões. Acreditamos que os processos de renovação cultural e de desenvolvimento de projetos culturais permitem que o município mantenha sua memória cultural viva e valorize o território, com as mulheres como protagonistas. Essa é mais uma etapa para ampliar a autonomia das mulheres da nossa cidade”, afirmou.

Cronograma

Inscrições: 14 a 21 de setembro, pelo site https://incubacultura.org.br/

Sorteio e divulgação: 22 de setembro, com resultado a partir das 14h pelo site oficial

Matrícula das candidatas sorteadas: 23 a 25 de setembro, na sede da Incubadora ou na Secretaria da Mulher

Matrícula para aproveitamento de vagas: 28 a 30 de setembro, na sede da Incubadora

Início das aulas: 28 de setembro, no polo Centro

Serviço

Inscrições para o curso de Audiovisual para Mulheres

Período: 14 a 21 de setembro

Inscrições: https://incubacultura.org.br/

Polo: Centro – Rua Álvares de Castro, nº 699, Centro

Início das aulas: 28 de setembro