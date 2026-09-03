Daniel Vorcaro afirma que doações a Tarcísio e Bolsonaro em 2022 eram propina

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso no escândalo envolvendo o Banco Master, afirmou, em uma proposta de delação premiada, que a doação de R$ 5 milhões feita nas campanhas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022, teria sido uma negociação de propina.

Do total, R$ 2 milhões teriam sido destinados à campanha de Tarcísio e outros R$ 3 milhões à de Bolsonaro. Naquele ano, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e também investigado na Operação "Compliance Zero", foi o maior doador dos dois políticos.

Segundo Vorcaro, os valores seriam “contrapartidas financeiras” ligadas a um “ajuste indevido com Gilberto Kassab”, presidente do PSD e ex-secretário de Governo e Relações Institucionais da gestão Tarcísio. O objetivo seria garantir a manutenção do Credcesta no governo de São Paulo. A informação foi revelada pelo UOL nesta quinta-feira (03). O relato de Vorcaro faz parte de propostas de delação que foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República.

Leia também:

Maricá entrega novas estações de bicicletas compartilhadas

Parque RJ Nosso Sonho recebe ação de inclusão para alunos da rede municipal

Em um trecho da tentativa de delação, Vorcaro afirmou que, diante da provável eleição de Tarcísio, Augusto Lima, sócio do banco e responsável pelas articulações para ampliar o Credcesta, tentou garantir a continuidade do negócio com o governo de São Paulo.

De acordo com Vorcaro, o pagamento ligado à doação eleitoral seria feito, inicialmente, todo em dinheiro. No entanto, "Gilberto Kassab ou seus interlocutores informaram a Augusto Lima que precisaria cumprir um compromisso com partidos políticos parceiros e angariar recursos, mas, que, neste caso, os partidos parceiros somente aceitariam doações oficiais".