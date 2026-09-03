Parque RJ Nosso Sonho recebe ação de inclusão para alunos da rede municipal

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo promoveu, por meio da Subsecretaria de Ações Pedagógicas, nesta quinta-feira (3), a Jornada Setembro Verde – “Tecendo Sonhos, Cultivando Possibilidades: uma Jornada pela Inclusão”, no Parque RJ Nosso Sonho. O evento foi direcionado para alunos da rede municipal com deficiência e professores da rede. A jornada contou com a Caravana de Arte e Lazer para divertir a criançada e com ações do Programa Saúde na Escola (PSE).

O evento trouxe atividades para os estudantes público-alvo da Educação Especial e seus responsáveis, organizadas em dois turnos, além de formação para os profissionais da Educação Especial Inclusiva, trazendo os espaços do parque para promover um encontro de acolhimento, cuidado, convivência e fortalecimento para os estudantes.

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“Hoje o roteiro é chegar aqui e se apropriar do território, que é inclusivo, para todos. A gente trouxe os alunos e os profissionais para mostrar que a Educação vai além dos muros da escola, a gente pode usar outros espaços como territórios educativos. Muitas vezes, os alunos atípicos não têm consciência do direito que eles têm a esse espaço, então viemos aqui para que eles usufruam”, disse a coordenadora da Educação Especial Inclusiva, Tatiana Félix.

A mãe do aluno Wagner, de 12 anos, Sidneia Corrêa, aprovou a iniciativa. Ela entende a necessidade de trazer os alunos para outros espaços. “É importante ter um dia assim tão divertido, já que a nossa jornada é tão puxada, esse tempo é precioso para ele e para mim também. Dias como esse são uma forma de terapia, onde eles conseguem extravasar, gastar a energia, então estamos adorando”.