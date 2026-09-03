Maricá entrega novas estações de bicicletas compartilhadas

Com as novas entregas, o sistema de bicicletas Tarifa Zero passa a contar com 58 estações para bicicletas adultas e dez exclusivas para o público infantil - Foto: Divulgação

Com as novas entregas, o sistema de bicicletas Tarifa Zero passa a contar com 58 estações para bicicletas adultas e dez exclusivas para o público infantil - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá inaugurou, nesta quinta-feira (3/9), duas novas estações de bicicletas compartilhadas gratuitas, localizadas em Ponta Grossa e Cordeirinho. Os novos pontos de retirada já funcionam para atender moradores e visitantes da região.

O presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, destacou a importância de expandir o serviço. “As bicicletas compartilhadas já fazem parte do dia a dia de Maricá. Cada nova estação significa levar para mais pessoas o direito a uma mobilidade saudável e sustentável em seus deslocamentos", afirmou.

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Com as novas entregas, o sistema de bicicletas Tarifa Zero passa a contar com 58 estações para bicicletas adultas e dez exclusivas para o público infantil. Ao todo, o município disponibiliza 680 bikes para a população, sendo 580 adultas e 100 infantis.

Serviço: Novas estações de bicicletas compartilhadas

Locais: Rua Raimundo Drumond, Ponta Grossa (Estação 57) e Rua Verônica Coutinho Pinheiro Dias, na Praça de Cordeirinho (Estação 58)

Como utilizar: Acesso gratuito pelo aplicativo Vermelhinhas EPT, disponível para Android e iOS