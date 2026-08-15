Romário deixa PL e anuncia apoio à candidatura de Eduardo Paes

O senador Romário oficializou a solicitação de desfiliação do Partido Liberal (PL), nesta sexta-feira (14). Além dessa decisão, o político anunciou que irá apoiar a candidatura de Eduardo Paes (PSD-RJ) para o Governo do Estado Rio de Janeiro.

Através de nota, publicada neste sábado (15), o senador alegou que não terá partido depois de sair do PL. Ainda de acordo com Romário, não estão ocorrendo negociações para uma nova filiação em outra sigla.

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“Entendi que este é o momento de encerrar esse ciclo e seguir um novo caminho político. Saio sem briga, sem ressentimento e com respeito por todos”, informou um trecho da nota.

Romário também teria dito que a saída do partido acontece de maneira amigável e simboliza o encerramento de uma fase de sua carreira política.

"Política madura também é saber construir convergências quando existe um objetivo maior. Nesse caso, esse objetivo é melhorar a vida do povo do Rio de Janeiro. É por isso que decidi caminhar com o Eduardo", disse.

O senador afirmou que permanece apoiando causas que defendeu durante sua vida política, como educação, moradia, esporte e a defesa dos direitos de pessoas com deficiência e doenças raras.