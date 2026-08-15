Puro luxo! Veja como será o casamento dos influenciadores Viih Tube e Eliezer neste sábado

O casal se casou no civil na sexta-feira (14) e a cerimônia no religioso será neste sábado (15) - Foto: Reprodução/Instagram

O casal se casou no civil na sexta-feira (14) e a cerimônia no religioso será neste sábado (15) - Foto: Reprodução/Instagram

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer se casaram no civil nessa sexta-feira (14) e o casamento religioso neste sábado (15) promete uma mega festa. O casal escolheu a Fazenda Capela do Bosque, em Porto Feliz, com 1h40 de distância da capital paulista, para sediar a cerimônia e os três dias de festa.

No dia seguinte, o casal vai servir um sushi de despedida para os convidados.

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Mega festa de comemoração

A fazenda onde será a festa tem 24 mil metros quadrados. O local possui capela rústica, spa e até mesmo um heliponto. Ainda há um salão que comporta 900 convidados.

Segundo divulgado pelo jornal “Extra”, o aluguel neste mês é de aproximadamente R$ 89 mil. Já os noivos desembolsaram pelo menos R$ 1 mil por dia, quantia que inclui as refeições.

Os padrinhos estarão vestidos com roupas verde-musgo, já as madrinhas possuem três opções: terracota, laranja e verde-oliva. Com isso, além do branco, os convidados terão essas cores vetadas.

Os filhos do casal, Lua de 3 anos e Ravi de 1 ano, serão os responsáveis por levarem as alianças até os pais. A lua de mel dos influenciadores será em Capri e Sardenha, ambas na Itália.

Presentes refinados

Os convidados vão precisar desembolsar uma grana para presentear os noivos. Na lista de presentes, há diversos itens como um aluguel de barco no Itália, de R$ 3 mil, além de dois conjuntos de jantar com 30 peças, de aproximadamente R$ 7 mil, e por fim uma estadia para os influenciadores na Costa Amalfitana de cerca de R$ 12.900.