Fiuk revela dificuldade financeira e má relação com o Fábio Jr. e Cleo Pires

O ator e compositor Fiuk, de 35 anos, conta como é a relação com o pai e a irmã - Foto: Reprodução/Instagram

O ator e compositor Fiuk, de 35 anos, conta como é a relação com o pai e a irmã - Foto: Reprodução/Instagram

O ator e compositor Fiuk, de 35 anos, desabafou, em um vídeo exclusivo ao portal Metrópoles, sobre as dificuldades financeiras que tem passado e ainda confessou que está cansado de zelar pela imagem do pai, o cantor Fábio Jr e da irmã mais velha, Cleo Pires.

"Eu nunca imaginei que diria isso em público, mas chegou o momento. Eu preciso de ajuda. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto... Provavelmente eu vou vender um carro aí esse mês. Eu passei a vida inteira ouvindo que pedir ajuda era 'coisa de fraco'. Que tudo o que eu fazia nunca prestava, que eu nunca ia superar uma certa pessoa. Tudo isso dentro de casa. E chega. Eu não quero mais viver assim ", desabafou ele.

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Fiuk ainda afirmou que foi responsável por zelar até os dias de hoje, a imagem de “família perfeita”.

O artista ainda falou sobre os sentimentos desorientados que sentia pelo pai, mesmo com carinho por Fábio Jr. "Teve amor? Teve. Tiveram momentos incríveis? Tiveram, e sou muito grato por essas lembranças. Mas também tiveram dores muito profundas, que não vale a pena aprofundar ou dizer o que é. Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais", afirmou.

Ele ainda disse que a situação com a própria irmã é semelhante com a do pai. "Tenho uma relação com minha irmã hoje? Também não tenho. Escolha minha? Também não. Mas tá tudo bem. Isso aqui não é um ataque. Não é algo sobre quem está certo ou quem está errado. Eles têm a história deles, eu tenho a minha. Mas eu decidi que eu não vou mais desaparecer da minha própria história para poupar a imagem de alguém".

Os relatos cheio de sentimentos confusos vêm a público dias depois de Fábio Jr. publicar um registro da comemoração de Dia dos Pais com apenas 4 dos 5 filhos, uma vez que Fiuk não participou.