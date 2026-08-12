Patrimônio: Veja qual foi o valor declarado de alguns famosos que disputarão as eleições

O TSE divulgou os dados sobre os patrimônios dos candidatos da eleição que acontece em outubro deste ano - Foto: Divulgação

O TSE divulgou os dados sobre os patrimônios dos candidatos da eleição que acontece em outubro deste ano - Foto: Divulgação

A corrida eleitoral para escolher o presidente da república, governadores, senadores e deputados estaduais e federais já começou, e com ela um detalhe vem chamando a atenção dos internautas: o patrimônio dos candidatos. Alguns dos nomes que mais atraem a curiosidade dos eleitores são os dos famosos, que historicamente se candidatam a cargos políticos.

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Os responsáveis por receber e divulgar as informações sobre a declaração de patrimônio de cada candidato é o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Alguns valores estão deixando a web movimentada. Um desses exemplos é a socialite Val Marchiori, candidata a deputada federal por São Paulo, que declarou um patrimônio superior a R$ 49 milhões. Um dos bens declarados é uma residência no valor de R$ 48 milhões, além de R$ 800 mil em joias, pinturas e obras de arte e mais alguns bens.

Val Marchiori, candidata a deputada federal por São Paulo | Foto: Reprodução

Já o apresentador Datena declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio no valor de R$ 35.295.618,31. Os principais ativos que totalizam esse valor são dois planos de previdência VGBL, avaliados em R$ 15.936.333,37, no Bradesco, e R$ 13.156.921,66, na BrasilPrev. Além de declarar o valor de R$ 467.773,99 em aplicações financeiras no Banco do Brasil.

Datena, candidato ao cargo de deputado federal | Foto: Reprodução

A deputada federal de São Paulo Erika Hilton (PSOL-SP) também movimentou a web com o seu patrimônio declarado, mas por ser um valor abaixo do esperado. Ela declarou para TSE um patrimônio na quantia de R$ 15.975,73. O montante sofreu uma redução em comparação com a última eleição, em 2022 ela havia declarado R$ 19.989,96.

Erika Hilton, deputada federal na cidade de São Paulo | Foto: Reprodução

Uma novidade na lista de candidatos foi a filha número 2 de Silvio Santos, Silvia Abravanel, que possui uma pré-candidatura para o cargo de deputada federal em São Paulo, pelo partido PSD. A ex-apresentadora do programa infantil "Bom Dia & Cia" fez a declaração de patrimônio no valor de R$ 47,5 milhões.