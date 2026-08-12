Mara Maravilha ironiza episódio de agressão sofrido por Luiza Brunet

O comentário foi pulicado logo após a modelo defender a Xuxa na polêmica com a Mara Maravilha - Foto: Reprodução

O comentário foi pulicado logo após a modelo defender a Xuxa na polêmica com a Mara Maravilha - Foto: Reprodução

A apresentadora Mara Maravilha rebateu um comentário feito pela modelo Luiza Brunet nas redes sociais nessa terça-feira (11). A interação das duas, mesmo que não simultânea, causou uma movimentação na web. As duas famosas já tinham tido uma troca de farpas online anteriormente, mas desta vez, a ex-cantora mirim usou um episódio de violência doméstica sofrido por Brunet para atacá-la.

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O comentário irônico foi feito após algumas declarações da modelo sobre a polêmica entre Mara e Xuxa, ganharem repercussão nas redes sociais. Em uma das postagens sobre o assunto, Mara Maravilha fez um comentário relembrando a denúncia de agressão feita por Luiza, em 2016, contra o empresário que se relacionava na época.

"Essa aí conseguiu tirar alguma grana do zilhardário? Hummmm acho que não!!!! Coitadinha ainda diz que apanhou. Pronto xuxu falei!", afirmou a apresentadora.

O comentário foi pulicado logo após a modelo defender a Xuxa na polêmica com a Mara Maravilha. Ao dar a sua opinião sobre o caso, Luiza comentou que a ex-cantora infantil usava esse desentendimento para tentar atingir a Rainha dos Baixinhos e voltar com o seu nome aos veículos de comunicação, visto que ela está afastada dos holofotes há uns anos.

"O problema é que essa moça está na geladeira há muito tempo. E eu até entendo, é ruim quando o próprio mercado já não quer mais. Mas creio que ela acha que vai inibir a maior de todas. Xuxa sempre Xuxa, já a outra só sabe reclamar e falar bobagem", escreveu.

Brunet ainda fez questão de rasgar elogios sobre o show recente da Xuxa. "Fui assistir à Xuxa e não deixou nada a desejar, um megashow. E milhares de pessoas gritando 'Xuxa, eu te amo'", afirmou.

A modelo ainda finalizou comparando as trajetórias das duas e destacou as bandeiras defendidas pela rainha dos baixinhos ao longo da carreira. "Cada um dá o que tem. Essa moça nada pode dar, já a Xuxa deu e muito. Militou, falou sobre a pauta da mulher, dos animais, família e filha. Além de estar belíssima. Então os invejosos que cortem seus pulsos. E se valorizem", declarou.