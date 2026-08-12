Memphis Depay ouve clubes brasileiros e não descarta permanência no país

Atacante de 32 anos está livre no mercado após não renovar com o Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Atacante de 32 anos está livre no mercado após não renovar com o Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Memphis Depay pode continuar no futebol brasileiro após a decisão do Corinthians de não renovar seu contrato. Livre no mercado, o atacante holandês de 32 anos está disposto a ouvir propostas de outros clubes do país.

Segundo o ge, quatro clubes brasileiros da Série A que disputam competições sul-americanas procuraram os representantes do jogador nos últimos meses. As conversas, porém, não avançaram.

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O atacante não descarta defender um outro clube brasileiro. O jogador teria se sentido desrespeitado por integrantes da diretoria corintiana e entendeu que seu esforço pela renovação não foi valorizado.

Memphis também recebeu sondagens de clubes da França, México, Turquia, Catar e Arábia Saudita, mas nenhum projeto o convenceu. O holandês busca permanecer em uma liga competitiva e em uma equipe que lhe ofereça visibilidade.

O alto salário é o principal obstáculo para uma transferência. Por outro lado, o fato de estar livre no mercado facilita uma eventual negociação. Dois clubes brasileiros que fizeram contato já sinalizaram positivamente em relação aos valores discutidos anteriormente com o Corinthians.

No clube paulista, Memphis disputou 79 partidas, marcou 20 gols e conquistou três títulos: Paulistão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.