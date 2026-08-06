Alerj publica indicações do Executivo de quatro novos nomes para recompor o Conselho Diretor da Agetransp

O pacote de mensagens foi publicado na edição do Diário Oficial Legislativo desta quinta-feira (06/08) com a recomendação de Giane Zimmer, Soraya Cesarino, Sérgio Sahione e Fábio Amorim da Rocha - Foto: Divulgação

O pacote de mensagens foi publicado na edição do Diário Oficial Legislativo desta quinta-feira (06/08) com a recomendação de Giane Zimmer, Soraya Cesarino, Sérgio Sahione e Fábio Amorim da Rocha - Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) recebeu do Poder Executivo a indicação de quatro novos nomes para ocupar as cadeiras de conselheiros da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado (Agetransp). O pacote de mensagens foi publicado na edição do Diário Oficial Legislativo desta quinta-feira (06/08) com a recomendação de Giane Zimmer, Soraya Cesarino, Sérgio Sahione e Fábio Amorim da Rocha.

A medida visa a recompor o Conselho Diretor do órgão, que atualmente opera com apenas um dos cinco membros, comprometendo o quórum deliberativo. O processo de indicação, de responsabilidade do governador em exercício, é o primeiro passo para o preenchimento das vagas.

Os nomes ainda deverão ser aprovados em sabatina realizada pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj. Após aprovação do colegiado, as indicações do Governo do estado serão apreciadas no plenário da Assembleia com votação nominal e, caso haja maioria simples pela aprovação, os nomes serão conduzidos ao cargo, que ocuparão durante quatro anos.

A Agetransp foi criada em 2005 com o objetivo de regular e controlar as concessões de serviços públicos de transporte do Estado do Rio. A agência deve fiscalizar, entre outras questões, as tarifas dos sistemas de transportes e as expansões dos modais.

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Conheça os nomes indicados

Fábio Amorim da Rocha é bacharel em Direito e possui pós-graduação e MBA na área. Além de ser professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV), também possui experiência em conselhos diretores e atuava como assistente na Agenersa.

Executiva sênior com experiência em setores como infraestrutura e logística, Giane Zimmer é formada em Economia e Direito. Ela possui especializações em gestão e programas de liderança por instituições renomadas, como a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Sérgio Sahione é delegado de Polícia Civil de 1ª classe e possui mais de duas décadas de atuação. Além de bacharel em Direito, possui MBA em Gestão e Governança em Segurança Pública. Atualmente ainda atua como Diretor-Geral do Gabinete de Segurança Institucional.

Já Soraya Cesarino é procuradora do município de Niterói e mestre em Direito. Pós-graduada em Direito Administrativo Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, ela exerceu o cargo de assessora jurídica do Consultivo da Secretaria de Estado de Transportes do Rio de janeiro entre 2013 e 2015.