Governador nomeia nova secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, nomeou a defensora pública Patrícia Cardoso como nova secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (27/07).

Defensora pública desde 1994, Patrícia Cardoso entrou para a história da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ao se tornar, em janeiro de 2023, a primeira mulher a assumir o cargo de defensora pública-geral da instituição. À frente da defensoria durante o biênio 2023/2024, reforçou sua atuação na defesa dos direitos humanos, da proteção às mulheres e no fortalecimento da Defensoria Pública.

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Graduada em Direito pela Universidade Gama Filho, Patrícia também ocupou funções estratégicas na instituição. Foi titular do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), onde coordenou projetos voltados à proteção dos consumidores, e comandou a Coordenação Cível da Defensoria Pública, responsável pela atuação institucional em matérias cíveis e pelo desenvolvimento de iniciativas para o aperfeiçoamento da atuação dos defensores públicos.

Na área acadêmica, foi professora e coordenadora de disciplinas do curso de Direito na Universidade Estácio de Sá entre 1998 e 2010.