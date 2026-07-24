Policial Militar escapa de tiro na cabeça durante confronto em Olaria; Vídeo

Um vídeo registrado durante um confronto em Olaria, na Zona Norte do Rio, flagrou o momento em que um policial militar escapou por pouco de ser atingido por um disparo na cabeça. O tiro atingiu a parede logo atrás de onde o agente estava abrigado com outros policiais, na esquina das ruas Paranhos e Antônio Rêgo.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início quando equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) chegavam ao 16º BPM (Olaria) e se depararam com dois suspeitos em motocicletas. Ao desobedecerem a ordem de parada, os criminosos deram início a uma perseguição que terminou em intensa troca de tiros, com apoio de agentes do 16º BPM e do Batalhão de Choque.

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O confronto também deixou dois moradores feridos. Um homem que estava em um bar foi atingido de raspão na cabeça, enquanto uma mulher foi baleada na perna ao sair do trabalho. Após a ação, os suspeitos conseguiram fugir em direção à comunidade da Pedra do Sapo.





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