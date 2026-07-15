Câmara Municipal de Niterói entra em regime de urgência para votar mudanças nas regras de gratificações de servidores

A votação começou na terça-feira (14) e vai até esta quarta-feira (15) - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

A votação começou na terça-feira (14) e vai até esta quarta-feira (15) - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

A Câmara Municipal de Niterói interrompeu o recesso parlamentar para votar um projeto que altera as regras de pagamento de gratificações a servidores municipais.

A proposta foi enviada pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT) após determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A votação começou na terça-feira (14) e vai até esta quarta-feira (15).

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Segundo o Executivo, a medida busca adequar a legislação às exigências do tribunal, garantir segurança jurídica aos pagamentos e evitar que servidores tenham redução na remuneração durante a transição para o novo modelo.

O principal ponto do projeto é a criação da Gratificação de Exercício de Função Extraordinária (GEFE), que substituirá o atual adicional por tempo integral. O benefício será destinado apenas a servidores efetivos que forem oficialmente designados para exercer funções temporárias com maior grau de responsabilidade ou complexidade.

A nova gratificação será dividida em três níveis: 50%, 75% e 100%, de acordo com a complexidade das funções desempenhadas. O pagamento será temporário, poderá ser suspenso quando a atividade extraordinária terminar e não vai ser incorporado ao salário nem à aposentadoria.

Os servidores que já recebem o adicional por tempo integral passarão por um período de transição. Após a aprovação da lei, a Prefeitura terá até 90 dias para enquadrar esses profissionais nas novas regras. Caso isso não ocorra, o benefício atual será encerrado.

O projeto também altera o Regime Adicional de Serviço (RAS) da Guarda Civil Municipal, com novos valores para jornadas extras de seis (R$ 191,53), oito (R$ 255,37) e doze horas (383,05).

Além disso, atualiza regras de gratificações na Fundação Municipal de Saúde (FMS) e reorganiza cargos na comissão da Saúde, Educação e Fundação de Artes de Niterói.

De acordo com a estimativa de impacto orçamentário anexada ao projeto, as mudanças devem gerar um impacto de cerca de R$ 3,79 milhões nas contas públicas em 2026. Mesmo assim, segundo a estimativa, o município continuará abaixo do limite de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

As alterações foram propostas após uma auditoria do TCE-RJ identificar falhas no pagamento de gratificações e adicionais a servidores municipais.

Entre os apontamentos estão a concessão do antigo Adicional de Tempo Integral sem critérios objetivos, pagamentos de benefícios extintos por lei e inconsistências nas regras aplicadas à Guarda Municipal.

O TCE-RJ determinou que a Prefeitura promova e comprove as adequações para corrigir as irregularidades, sob pena de novas multas.