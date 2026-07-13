Virginia Fonseca surge em foto no colo de Vini Jr. durante comemoração na Itália

Durante todo o fim de semana, Virginia também compartilhou diversos momentos da viagem - Foto: Divulgação

Durante todo o fim de semana, Virginia também compartilhou diversos momentos da viagem - Foto: Divulgação

A volta é real. Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após surgir ao lado de Vini Jr. durante uma viagem à Itália. O jogador da Seleção Brasileira comemorou seu aniversário de 26 anos neste domingo (12/7), em uma festa realizada a bordo de um iate de luxo.

Fotos que circulam nas redes sociais, supostamente publicadas nos status do WhatsApp da influenciadora, mostram Virginia sentada no colo do atacante enquanto ele usa o celular. Horas antes, ela já havia chamado a atenção ao publicar um vídeo gravado na mesma embarcação.

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Na gravação, Virginia aparece cantando um trecho da música "Não Vou Te Assumir", o que foi suficiente para intensificar as especulações sobre um possível envolvimento amoroso entre os dois.

A escolha da canção não passou despercebida, já que a letra faz referência a um relacionamento mantido longe dos holofotes. No vídeo, a influenciadora canta: "Seu passado não me importa, porque eu não vou te assumir. Vou tacar, vou sumir, nóis se vê por aí."

Durante todo o fim de semana, Virginia também compartilhou diversos momentos da viagem, alimentando ainda mais os rumores de que estaria aproveitando a celebração ao lado de Vini Jr.