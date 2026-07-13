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Virginia Fonseca surge em foto no colo de Vini Jr. durante comemoração na Itália

Fotos que circulam nas redes sociais, foram supostamente publicadas nos status do WhatsApp da influenciadora

relogio min de leitura | Redação 13 de julho de 2026 - 08:08
Durante todo o fim de semana, Virginia também compartilhou diversos momentos da viagem
Durante todo o fim de semana, Virginia também compartilhou diversos momentos da viagem -

A volta é real. Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após surgir ao lado de Vini Jr. durante uma viagem à Itália. O jogador da Seleção Brasileira comemorou seu aniversário de 26 anos neste domingo (12/7), em uma festa realizada a bordo de um iate de luxo.

Fotos que circulam nas redes sociais, supostamente publicadas nos status do WhatsApp da influenciadora, mostram Virginia sentada no colo do atacante enquanto ele usa o celular. Horas antes, ela já havia chamado a atenção ao publicar um vídeo gravado na mesma embarcação.

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Na gravação, Virginia aparece cantando um trecho da música "Não Vou Te Assumir", o que foi suficiente para intensificar as especulações sobre um possível envolvimento amoroso entre os dois.

A escolha da canção não passou despercebida, já que a letra faz referência a um relacionamento mantido longe dos holofotes. No vídeo, a influenciadora canta: "Seu passado não me importa, porque eu não vou te assumir. Vou tacar, vou sumir, nóis se vê por aí."

Durante todo o fim de semana, Virginia também compartilhou diversos momentos da viagem, alimentando ainda mais os rumores de que estaria aproveitando a celebração ao lado de Vini Jr.

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