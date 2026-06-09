Prazo da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro chega na reta final

O prazo da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está próximo do fim. Bolsonaro cumpre a medida desde o dia 27 de março, quando recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, após ser internado com um quadro de broncopneumonia.

A prisão domiciliar foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por um período de 90 dias. A previsão é que o prazo se encerre no dia 25 de junho, após isso, a situação do ex-presidente será reanalisada, incluindo a realização de uma perícia médica, caso seja necessária.

“O ambiente domiciliar é o mais indicado para preservação de sua saúde, uma vez que, conforme literatura médica, devido às condições mais frágeis do sistema imunológico de idosos, o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões, com retorno da força, fôlego e disposição, pode durar entre 45 (quarenta e cinco) e 90 (noventa) dias”, escreveu o ministro na decisão.

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Bolsonaro foi preso preventivamente no dia 22 de novembro de 2025, em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após violar a tornozeleira eletrônica enquanto cumpria prisão domiciliar. Três dias depois, Moraes determinou o início da execução da pena de 27 anos e três meses de prisão ao ex-presidente por liderar uma organização criminosa que teria atuado para mantê-lo no poder após a derrotas nas eleições de 2022.

No dia 15 de maio, Bolsonaro foi transferido para uma sala no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda. O espaço de 64,83 metros quadrados, contém um quarto, banheiro privativo, cozinha, área externa para banho de sol e espaço para a realização de atividade física.