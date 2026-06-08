Nova lei das SAFs: Lula sanciona mudanças e amplia exigências de transparência no futebol

As mudanças foram publicada nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União e propõem maior segurança jurídica para os clubes e investidores - Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/PR

As mudanças foram publicada nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União e propõem maior segurança jurídica para os clubes e investidores - Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a nova lei que altera as regras das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs), modelo criado em 2021 para permitir que clubes brasileiros passem a ser administrados como empresas e recebam investimentos privados.

As mudanças foram publicadas nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União e propõem maior segurança jurídica para os clubes e investidores.

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Entre as principais novidades está a exigência de maior transparência na administração e divulgação de informações financeiras, para dar mais segurança para investidores e para os próprios clubes que aderirem ao modelo.

Outra mudança prevê que as SAFs destinem uma parte de seus lucros obtidos para o pagamento das dívidas acumuladas pelos clubes antes da adoção do novo modelo.

Caso o clube continue como acionista, a empresa deverá distribuir uma parcela de, no mínimo, 25% de seus lucros para ajudar a garantir recursos para a quitação de dívidas anteriores.

Apesar da sanção, Lula vetou alguns dispositivos aprovados pelo Congresso Nacional. Entre eles, trechos que protegiam as SAFs contra cobranças relacionadas às dívidas dos clubes.

As mudanças serão analisados pelo Legislativo, que decidirá se mantém ou não os trechos vetados.

No Brasil, grandes clubes já adotaram o modelo de SAF, como Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama e Bahia. Só em 2025, cerca de 117 clubes brasileiros viraram SAFs.