Rio anuncia ponto facultativo no dia (24) devido ao jogo do Brasil

De acordo com a prefeitura, a medida considera os impactos na mobilidade urbana e no sistema de transportes - Foto: Divulgação/ Tomaz Silva/Agência Brasil

De acordo com a prefeitura, a medida considera os impactos na mobilidade urbana e no sistema de transportes - Foto: Divulgação/ Tomaz Silva/Agência Brasil

A Prefeitura do Rio definiu ponto facultativo a partir das 15h do dia 24 de junho devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (8).

A Seleção Brasileira estreia no próximo sábado (13), às 19h, contra Marrocos. Posteriormente, haverá outra partida na sexta-feira (19), contra o Haiti. No entanto, o expediente seguirá normal, já que a partida começa apenas às 21h30.

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No dia 24, o Brasil enfrenta a Escócia, às 19h. De acordo com a prefeitura, a medida considera os impactos na mobilidade urbana e no sistema de transportes, bem como a necessidade de adequação do funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública municipal.