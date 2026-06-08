Conheça Éderson, volante convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo (7) a convocação do volante Éderson, de 26 anos, para a Seleção Brasileira. O jogador da Atalanta, da Itália, foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir o lateral Wesley, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito, no último sábado (6).

O volante chegou a ser convocado na primeira lista de Ancelotti, em junho de 2025, mas não saiu do banco. Na seleção, o volante atuou em apenas três partidas, todas sob o comando de Dorival Júnior.

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Sua estreia aconteceu no amistoso contra o México, em junho de 2024. Depois, atuou diante da Colômbia, pela Copa América, em julho do mesmo ano, e voltou a vestir a amarelinha no confronto contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março de 2025.

Éderson atuando pela Seleção Brasileira | Foto: Divulgação/ Rafael Ribeiro / CBF

Éderson iniciou sua carreira no Deportivo, clube de São Paulo, em 2017. Desde então, teve passagens pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, onde ganhou projeção nacional e foi vendido ao futebol italiano em 2022, para jogar no Salernitana.

Após bom desempenho na Série A, Éderson recebeu uma proposta da Atalanta, clube que tem ganhado destaque na Europa nos últimos anos. O volante, inclusive, foi titular na campanha do título da UEFA Europa League na temporada 2023/24, ano em que o time também foi vice-campeão da Copa da Itália.

O jogador se tornou um dos pilares do time, se destacando por sua marcação e por ser um volante com forte presença no ataque. Ao todo, são 180 partidas pela equipe italiana, com 16 gols e seis assistências.

Éderson, inclusive, é cotado no Manchester United, para substituir o volante Casemiro, que deixou o clube inglês este ano após quatro temporadas.

O volante retorna a campo, com a seleção, no próximo sábado (13), quando o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a seleção do Marrocos. O jogo será às 19h, no estádio MetLife, em Nova Jersey.