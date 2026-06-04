Flávio Bolsonaro afirma que Brasil está passando por 'grande guerra espiritual'

O pré-candidato à Presidência da República e senador, Flávio Bolsonaro (PL), esteve nessa quinta-feira (4), na Marcha para Jesus, realizada em São Paulo, onde afirmou que "o mundo e o Brasil estão passando por uma grande guerra espiritual''. O senador comentou que sua participação no evento tinha a finalidade de recarregar as energias e "orar pelas famílias do País".

O filho do ex-presidente participou da 34ª Marcha para Jesus, ao lado do governador de São Paulo e pré-candidato a reeleição, Tarcísio Freitas (Republicanos), do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e do advogado geral da União, Jorge Messias.

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A Marcha começou a concentração no centro de São Paulo e segue até a Zona Norte da capital. Foram inscritas 13 mil caravanas para participar do evento que conta com oito trios elétricos.