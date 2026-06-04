Corpus Christi: Tradição de fé e cultura passa a integrar oficialmente o calendário de feriados do Rio de Janeiro

Em 2026, o Estado do Rio de Janeiro vive um marco histórico. Pela primeira vez, a Solenidade de Corpus Christi é feriado estadual no Rio de Janeiro. Celebrada nesta quinta-feira (4), a data passa a integrar oficialmente o calendário de feriados do estado, após a aprovação da Lei 11.002|25 pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e a sanção do Governo do Estado, consolidando reconhecimento de uma das datas mais importantes da tradição católica.

Com a nova legislação, o Rio se tornou o primeiro estado brasileiro a transformar Corpus Christi em feriado estadual. Até então, a data era considerada ponto facultativo em grande parte do país, ficando a cargo de governos e prefeituras determinar o que fecha e o que abre.

Mais do que uma celebração religiosa, Corpus Christi representa uma manifestação cultural que atravessa gerações e mobiliza milhares de pessoas em diversas cidades fluminenses que se reúnem para confeccionar os tradicionais tapetes que colorem as ruas de várias cidades.

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Uma tradição que veio de Portugal e ganhou as ruas do Rio

A tradição dos tapetes de Corpus Christi chegou ao Brasil durante o período colonial, trazida pelos portugueses. Produzidos com sal, serragem colorida, flores, areia, pó de café e outros materiais, os desenhos ornamentam as ruas por onde passa a procissão do Santíssimo Sacramento.

A Solenidade de Corpus Christi é uma das mais importantes datas do calendário litúrgico da Igreja Católica. Ao longo dos séculos, a celebração se consolidou como uma das mais importantes manifestações populares de fé do estado, reunindo famílias, voluntários, comunidades religiosas e moradores em uma grande demonstração de união e pertencimento.

Corpus Christi, expressão latina que significa “Corpo de Cristo”, é a solenidade dedicada ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Na celebração, os fiéis são convidados a testemunhar publicamente sua fé por meio da participação na Santa Missa, da adoração ao Santíssimo Sacramento e das procissões pelas ruas das cidades.

A tradição dos tapetes de Corpus Christi chegou ao Brasil durante o período colonial, trazida pelos portugueses. Produzidos com sal, serragem colorida, flores, areia, pó de café e outros materiais, os desenhos ornamentam as ruas por onde passa a procissão do Santíssimo Sacramento.

“Celebrar a solenidade de Corpus Christi é uma oportunidade de renovar a fé, valorizando uma tradição religiosa. É um convite também para celebrar a vida em comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, num tempo de tanta violência, divisão e intolerância!.“ ressalta Pe. Nelson Antonio Linhares, reitor da Igreja Santa Cruz.

Entre os destaques do estado está São Gonçalo, reconhecida por sediar uma das maiores celebrações de Corpus Christi do Brasil, onde anualmente é confeccionado o maior tapete de sal da América Latina, atraindo milhares de fiéis nos municípios da da Arquidiocese que integram os municípios de Niterói, Itaboraí, Maricá, além de São Gonçalo. A solenidade já é considerada um Patrimônio Cultural e Religioso do Município.

Os tradicionais tapetes já ultrapassaram dois quilômetros de extensão e mobilizam mais de 5 mil voluntários durante toda a madrugada para a confecção dos desenhos que tomam conta das ruas da cidade.

Esse ano, serão utilizadas aproximadamente 50 toneladas de sal, além de serragem colorida, pó de café e outros materiais. Ao longo do percurso, serão confeccionados 238 tapetes, resultado do trabalho de paróquias, pastorais, movimentos, voluntários e escolas, que mantêm viva esta tradição de fé e criatividade.

Em Araruama, na Região dos Lagos, a tradição também impressiona. Os tapetes chegam a aproximadamente 1,4 quilômetro de extensão e contam com a participação de paróquias, escolas, comerciantes, grupos culturais e moradores. A produção coletiva transforma a madrugada em um grande mutirão comunitário, fortalecendo os laços entre os participantes.

Em diversos bairros de Niterói, a confecção dos tapetes é realizada pelas mesmas famílias há décadas.A prática tornou-se uma herança afetiva transmitida de geração em geração, mantendo viva uma tradição que faz parte da identidade cultural da cidade. Este ano, os voluntários utilizarão cerca de 20 toneladas de sal, além de serragem, pó de café e xadrez para compor os desenhos e mensagens de fé.

Na Cidade Imperial, os tapetes ganham ainda mais destaque ao ocupar ruas cercadas por casarões históricos e igrejas centenárias. A tradição une a comunidade e as paróquias locais em um esforço colaborativo de arte e fé.

Com serragem colorida, sal e flores os desenhos vão sendo color e flores os desenhos com símbolos religiosos vão formando os tradicionais tapetes. Durante Corpus Christi, Petrópolis reúne religiosidade, patrimônio histórico e turismo em uma celebração que atrai visitantes de diferentes regiões.

No Centro Histórico de Paraty, os tradicionais tapetes contrastam com as ruas de pedra e a arquitetura colonial, criando um dos cenários mais marcantes da celebração no estado. A combinação entre arte, fé e patrimônio cultural torna a procissão uma das mais emblemáticas e fotografadas do Rio de Janeiro.

Em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, a tradição segue mobilizando comunidades inteiras. Mesmo longe dos grandes centros turísticos, moradores se unem todos os anos para produzir os tapetes, reafirmando valores como solidariedade, trabalho coletivo e preservação da cultura popular.

“Participar da confecção dos tapetes da Festa de Corpus Christi é uma oportunidade da comunidade se unir, confraternizar, fortalecer a fé, além de não deixar essa tradição católica, tão rica e importante para nós, morrer.

Como catequista, ver as crianças e jovens vivendo esse momento enche o meu coração de alegria e esperança.”, diz Regilene Rangel, diretora adjunta da Escola Municipal João Borges Barreto e catequista.

Em Resende, no Sul Fluminense, a celebração de Corpus Christi se destaca pelo forte envolvimento da comunidade na confecção dos tradicionais tapetes religiosos. Mantida há décadas por moradores, paróquias e lideranças religiosas, a tradição mobiliza diferentes bairros da cidade, como Paraíso, Cidade Alegria, Campos Elíseos, Vila Julieta e Vila Santa Cecília, além de comunidades rurais.

Mais do que uma manifestação religiosa, os tapetes representam um patrimônio afetivo transmitido entre gerações, transformando as ruas da cidade em verdadeiras obras de arte efêmeras que ganham ainda mais significado com a passagem da procissão.

A oficialização de Corpus Christi como feriado estadual representa o reconhecimento de uma tradição que vai além do aspecto religioso.

A celebração reúne manifestações de arte popular, fortalece o sentimento de comunidade, preserva memórias coletivas e mantém vivas práticas culturais transmitidas há gerações. Em 2026, pela primeira vez, todo esse patrimônio cultural e religioso será celebrado em um feriado oficial no estado, reforçando a importância de uma tradição que continua desenhando a fé nas ruas fluminenses.