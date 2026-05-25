Faustão é internado para realizar procedimento clínico

O apresentador Fausto Silva está internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para a realização de um procedimento médico programado, a retirada de uma sonda gástrica. De acordo com informações divulgadas por sua equipe, a internação já estava prevista desde o ano passado e tem como único objetivo a remoção do equipamento.

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Ainda segundo o comunicado, o quadro clínico do apresentador é considerado normal, sem intercorrências. A expectativa é de que Faustão receba alta já nesta terça-feira. Desde 2023, Faustão passou por uma série de procedimentos após vários problemas de saúde. Ao todo, foram quatro transplantes, um de coração, em agosto de 2023, após insuficiência cardíaca grave; um de rim, em fevereiro de 2024; e, em agosto de 2025, um transplante de fígado junto a um retransplante renal, realizado com órgãos de um mesmo doador.