Prefeitura do Rio detalha funcionamento do pagamento por PIX e cartões nos ônibus

Dinheiro deixa de ser aceito nos coletivos a partir de 30 de maio e validadores do Jaé passarão a operar PIX, débito e crédito diretamente nas catracas - Foto: Conrado Portella/Prefeitura do Rio

Dinheiro deixa de ser aceito nos coletivos a partir de 30 de maio e validadores do Jaé passarão a operar PIX, débito e crédito diretamente nas catracas - Foto: Conrado Portella/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, detalharam, nesta segunda-feira (25), em coletiva realizada no Centro de Operações e Resiliência (COR), como vai funcionar o novo sistema de pagamento dos ônibus municipais por PIX e cartões de débito e crédito, integrado aos validadores do Jaé. A partir do dia 30 de maio, dinheiro em espécie deixará de ser aceito no modal de transporte municipal.

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"É um avanço do sistema, baseado no controle da bilhetagem pública pela Prefeitura do Rio. Essa foi uma das maiores conquistas para a população nos últimos anos e o que permitiu transformar o BRT e avançar na renovação dos ônibus municipais. Hoje, os dados mostram que 95% dos passageiros já utilizam cartão ou aplicativo para pagar a passagem. Isso nos dá segurança para restringir a circulação de dinheiro dentro dos ônibus, mantendo a possibilidade de compra e recarga dos cartões com dinheiro nas bilheterias, nas ATMs (máquinas de autoatendimento) e também nos novos pontos de venda, como as bancas de jornal", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.

O pagamento via PIX diretamente nos validadores do Jaé também será implantado em etapas: os testes começam em alguns coletivos na terça-feira (26), com ampliação gradual até a liberação para toda a frota ao longo de junho. E os pagamentos com cartões de débito e crédito estarão em fase de testes até 15 de junho, em expansão progressiva até o fim do mês, quando a funcionalidade deverá estar disponível em todos os ônibus municipais.

A medida faz parte do processo de modernização da bilhetagem municipal e busca ampliar a segurança dentro dos coletivos, agilizar o embarque dos passageiros, acabar com a dupla função dos motoristas e aumentar a transparência sobre a arrecadação tarifária e o uso dos subsídios públicos.

Dinheiro continua aceito para compra e recarga dos cartões

A Prefeitura ressaltou que o dinheiro continuará sendo aceito para compra e recarga dos cartões Jaé. Atualmente, o sistema conta com cerca de 1.090 pontos físicos de recarga em dinheiro, entre 750 pontos credenciados em estabelecimentos comerciais, 250 máquinas de autoatendimento (ATMs) instaladas em estações do BRT, VLT, metrô e aeroportos, além de 90 bilheterias do sistema BRT.

Com a ampliação da rede, a cidade passará a contar com cerca de 2.000 pontos físicos de compra e/ou recarga do Jaé. A relação completa dos pontos de atendimento está disponível no site Jaé.

A partir desta terça-feira (26), o cartão verde unitário, carregado para uma viagem, começará a ser vendido de forma gradual em mais de 700 bancas de jornal espalhadas pela cidade. O cartão terá valor inicial de R$ 10, sendo R$ 5 referentes ao casco e R$ 5 da tarifa. Após o uso, o passageiro poderá recarregar normalmente o cartão ou solicitar a devolução do valor do casco.

Integração tarifária ficará restrita ao cartão preto e aplicativo

A Prefeitura do Rio também confirmou que, a partir do dia 30 de maio, apenas o cartão preto do Jaé, vinculado ao CPF do usuário, e o aplicativo do sistema permitirão as integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Metropolitano (BUM). O cartão verde deixará de oferecer integração tarifária.

Atualmente, o Bilhete Único Carioca permite ao passageiro realizar até três viagens em um intervalo de três horas, sendo uma delas obrigatoriamente no BRT, pagando apenas uma tarifa de R$ 5.

Já o Bilhete Único Metropolitano permite até quatro viagens entre BRT, VLT e ônibus municipais em até 20 horas, também com integração municipal no valor de R$ 5.

Mudança já impacta comportamento dos passageiros

Dados apresentados pela Prefeitura mostram que a população já começou a migrar para os meios digitais de pagamento após o anúncio das mudanças no sistema. Na primeira semana após a divulgação das medidas, o Jaé registrou aumento de 300% nos novos cadastros, com pico de 12 mil registros em um único dia e média de 7 mil novos usuários diariamente.

No mesmo período, houve redução de 20% no pagamento em dinheiro dentro dos ônibus, fazendo com que o uso de espécie caísse para cerca de 5% das viagens. Antes do anúncio, a média era de 9%.

A Prefeitura também identificou queda de 20% no uso de integração pelo cartão verde e redução de 19% nas recargas desse modelo, indicando migração crescente dos passageiros para o cartão preto identificado, vinculado ao CPF do usuário.

Atualmente, cerca de 95% das passagens do sistema municipal já são pagas sem uso de dinheiro em espécie.

Mais segurança e fim da dupla função

A Prefeitura também apresentou o resultado da operação da linha 634 (Bananal x Saens Peña), que completou os cinco primeiros dias úteis sem pagamento em dinheiro, sem registro de transtornos ou reclamações por parte dos passageiros e com redução de 20% do tempo de viagem. No período, a linha registrou média diária de 9.733 passageiros, sendo 9.403 embarques realizados pelo Jaé e 330 pelo RioCard (Bilhete Único Intermunicipal).

Durante a coletiva, o secretário Jorge Arraes destacou que a retirada gradual do dinheiro dos ônibus também traz ganhos operacionais importantes para o sistema.

"A medida amplia a segurança dentro dos coletivos, reduz riscos de assaltos, agiliza o embarque e encerra a dupla função dos motoristas. Além disso, melhora o controle operacional e financeiro do sistema e aumenta a transparência da arrecadação tarifária", explicou.