Deputados do RJ recuam após repercussão de emenda sobre escala 6x1, enquanto outros mantêm apoio
Após críticas de trabalhadores, sindicatos e especialistas, alguns parlamentares decidiram retirar seus nomes do texto
A repercussão negativa nas redes sociais e no meio político levou parte da bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados a recuar no apoio à emenda que pode adiar o fim da escala 6x1 e ampliar a jornada semanal de trabalho para até 52 horas. A proposta, apresentada no âmbito da PEC que trata da redução da jornada de trabalho, já havia reunido 175 assinaturas. No entanto, após críticas de trabalhadores, sindicatos e especialistas, alguns parlamentares decidiram retirar seus nomes do texto.
Deputados do RJ que retiraram a assinatura:
Bebeto (PP)
Daniela do Waguinho (Republicanos)
Murillo Gouvea (PSDB)
Luciano Vieira (PSDB)
Laura Carneiro (PSD)
Hugo Leal (PSD)
Max Lemos (União Brasil)
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O movimento de retirada das assinaturas ocorreu após forte pressão pública, especialmente nas redes sociais, onde a proposta passou a ser alvo de críticas por supostamente representar um retrocesso nas condições de trabalho.
Apesar do recuo de parte da bancada, outros deputados do estado seguem apoiando a emenda.
São eles:
Sóstenes Cavalcante (PL)
Chris Tonietto (PL)
Carlos Jordy (PL)
Dr. Flávio (PL)
Julio Lopes (PP)
Doutor Luizinho (PP)
Jorge Braz (Republicanos)
Luiz Lima (Novo)
O tema deve seguir em discussão nas próximas semanas, com possibilidade de novos ajustes no texto e mudanças no posicionamento dos parlamentares diante da pressão da opinião pública.