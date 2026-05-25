Deputados do RJ recuam após repercussão de emenda sobre escala 6x1, enquanto outros mantêm apoio

A repercussão negativa nas redes sociais e no meio político levou parte da bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados a recuar no apoio à emenda que pode adiar o fim da escala 6x1 e ampliar a jornada semanal de trabalho para até 52 horas. A proposta, apresentada no âmbito da PEC que trata da redução da jornada de trabalho, já havia reunido 175 assinaturas. No entanto, após críticas de trabalhadores, sindicatos e especialistas, alguns parlamentares decidiram retirar seus nomes do texto.

Deputados do RJ que retiraram a assinatura:

Bebeto (PP)

Daniela do Waguinho (Republicanos)

Murillo Gouvea (PSDB)

Luciano Vieira (PSDB)

Laura Carneiro (PSD)

Hugo Leal (PSD)

Max Lemos (União Brasil)

Leia também:

Lula diz que governador interino do Rio deve “prender ladrões e milicianos”'



Governador em exercício nomeia nova secretária de Polícia Penal

O movimento de retirada das assinaturas ocorreu após forte pressão pública, especialmente nas redes sociais, onde a proposta passou a ser alvo de críticas por supostamente representar um retrocesso nas condições de trabalho.

Apesar do recuo de parte da bancada, outros deputados do estado seguem apoiando a emenda.

São eles:

Sóstenes Cavalcante (PL)

Chris Tonietto (PL)

Carlos Jordy (PL)

Dr. Flávio (PL)

Julio Lopes (PP)

Doutor Luizinho (PP)

Jorge Braz (Republicanos)

Luiz Lima (Novo)

O tema deve seguir em discussão nas próximas semanas, com possibilidade de novos ajustes no texto e mudanças no posicionamento dos parlamentares diante da pressão da opinião pública.