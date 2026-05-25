Governador em exercício nomeia nova secretária de Polícia Penal

O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, nomeia, em Diário Oficial desta segunda-feira (25/05), a nova secretária de Estado de Polícia Penal, inspetora de Polícia Penal de 1ª Classe Alessandra Rosa Altmayer Odawara.A mudança no comando da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN) reforça o compromisso da atual gestão com o fortalecimento da segurança institucional, da inteligência penitenciária e da valorização técnica da pasta.

Alessandra Rosa Altmayer Odawara | Foto: Divulgação

"Assumo essa missão com responsabilidade e espírito de serviço público. Seguiremos trabalhando pelo fortalecimento do sistema penitenciário, com foco na segurança, na inteligência estratégica e na capacitação e qualificação dos servidores que atuam diariamente em defesa da sociedade", afirmou a secretária.

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Perfil da secretária

Graduada em Gestão Pública e Nutrição, Alessandra possui especialização em Coordenação Pedagógica pelo CEPE do Exército Brasileiro. Com 17 anos de experiência no sistema penitenciário fluminense, Alessandra Odawara construiu trajetória marcada pela atuação em áreas de gestão estratégicas com foco em inteligência, segurança institucional, corregedoria e assessoramento de alta liderança. Até o momento, exercia a função de assessora-chefe da Subsecretaria Geral da SEPPEN, coordenando demandas institucionais e prestando suporte técnico à tomada de decisão da secretaria.

Ao longo da carreira, ocupou cargos como diretora da Escola de Inteligência Penitenciária (EINPERJ), assessora técnica da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN) e sindicante da Corregedoria Geral da SEPPEN. Também atuou na coordenação de segurança e inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e teve experiência operacional em unidade prisional feminina em Campos dos Goytacazes.

Entre as áreas de atuação da secretária estão inteligência institucional, análise estratégica, sindicância, gestão de equipes e elaboração de documentos técnicos. Alessandra Odawara também possui experiência em docência institucional, participação em comissões técnicas e publicação de artigo científico no setor.