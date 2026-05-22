Alerj convoca Wellington José para vaga de Thiago Rangel

Wellington José (União Brasil) é convocado pela Alerj para assumir o cargo de Thiago Rangel - Foto: Divulgação/Alerj

Wellington José (União Brasil) é convocado pela Alerj para assumir o cargo de Thiago Rangel - Foto: Divulgação/Alerj

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), convocou Wellington José (União Brasil), nesta sexta-feira (22), para assumir o cadeira do deputado estadual Thiago Rangel (Avante), que foi afastado por ordem judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) e preso na Operação Unha e Carne.

O edital com a convocação foi divulgado no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira (22). A partir de agora, a Alerj retorna a ter quórum completo de 70 deputados estaduais.

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O mais novo convocado, Wellington José é o primeiro do partido Podemos, o qual ele e Thiago Rangel disputaram as últimas eleições.

No último dia 12, a Alerj extinguiu o gabinete de Thiago e acabou exonerando os 40 assessores. Até o momento, ele não perdeu o mandato, pois o plenário deveria votar pela cassação, o que ainda não tem prazo para acontecer.

Esquema criminoso na rede estadual

Thiago Rangel precisou ser afastado por causa de decisão cautelar da 1ª Turma do STF. Logo depois, a Mesa Diretora da Alerj determinou a dissolução do gabinete do parlamentar enquanto vigorar a medida judicial.

O deputado estadual foi preso no começo do mês, durante a 4ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF), que apura um suposto esquema de fraudes nos contratos de obras e serviços da rede estadual de ensino.

De acordo com a PF, ele é considerado como líder da organização criminosa, acusada de desviar recursos públicos da Educação, além de operar caixa 2 eleitoral e lavar dinheiro através de empresas e postos de combustíveis.

Nesta semana, documentos referentes à investigação revelaram que um diretor de uma escola estadual denunciou à Polícia Federal ter sido vítima de pressão para enviar R$200 mil do dinheiro do colégio para a campanha de Thamires Rangel, filha do deputado.

Alerj se pronuncia

Através de nota divulgada em outro momento, a Alerj alegou que Thiago Rangel continuará afastado enquanto vigorar o STF.

De acordo com a Casa, a convocação do suplente foi determinada para retornar a quantidade de quórum do plenário.

Wellington José

Informações da Alerj, indicam que Wellington José é natural no bairro de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Ele começou sua carreira na política em ações sociais relacionadas a igrejas católicas da região.

Além disso, ele também atuou na Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, e em demais pastas municipais e estaduais. Também participou de projetos sociais destinados à jovens em situação de vulnerabilidade.