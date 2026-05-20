Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e fala sobre possível conversão do ministro

Michelle cumprimentou Moraes com um abraço na posse de Kassio Nunes como presidente do TSE - Foto: Reprodução

Michelle cumprimentou Moraes com um abraço na posse de Kassio Nunes como presidente do TSE - Foto: Reprodução

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de "irmão em Cristo" durante um evento realizado em Brasília, nessa terça-feira (19). Ao comentar sobre o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), Michelle falou sobre uma possível conversão do ministro.

"Nosso ministro, vou profetizar aqui porque Deus transformou Saulo em Paulo, nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes, liberou o cabeleireiro, e ele (Jair Bolsonaro) está com aquele cabelinho, cortadinho, jogadinho, e aqueles olhos azuis brilhantes", disse a ex-primeira-dama no discurso.

Após o evento, Michelle, publicou uma mensagem sobre perdão no Instagram citando trechos bíblicos. "Aprendi com a Palavra de Deus que o perdão liberta o coração. A justiça pertence a Deus, não a nós".

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Na semana passada, a ex-primeira-dama já havia cumprimentado Moraes com um abraço, durante a posse do ministro Kassio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Em março, a abertura de diálogo entre Moraes e Michelle foi fundamental para o ex-presidente conseguir cumprir pena em regime domiciliar. Na véspera do ministro assinar essa decisão, ele recebeu Michelle em seu gabinete no Supremo. Alexandre de Moraes foi o relator da ação sobre a trama golpista, na qual Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.