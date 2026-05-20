Neymar apresenta edema na panturrilha, gerando preocupações entre torcedores e equipe técnica

Após conquistar a tão sonhada vaga na seleção brasileira, Neymar vive um novo capítulo da sua saga pré-Copa do Mundo 2026. O jogador sofreu um edema na panturrilha direita na última partida do Santos, que aconteceu antes da convocação oficial. Assim, o camisa 10 deve ficar de fora nos primeiros treinos da equipe, mascarados para começar na próxima semana na Granja Comary, em Teresópolis.

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A expectativa é que Neymar fique no máximo 10 dias em tratamento para se recuperar das dores causadas pelo edema. Nesse ritmo, as chances do atacante entrar em campo pelo jogo do amistoso contra o Panamá, que acontece no dia 31 no Maracanã, são bastante baixas. Já a sua participação na disputa contra o Egito, que acontecerá nos Estados Unidos, na data 6 de junho, dependerá 100% da evolução clínica apresentada nesse período.

Aparentemente, o problema físico não é grave, mas precisa de atenção e está gerando uma apreensão na equipe técnica, visto que o atacante tem um histórico recente de lesões musculares. Inclusive, de acordo com a ESPN, essas dores quase o deixaram ficar de fora da lista de convocados divulgada nesta segunda-feira (18).

Em decorrência do edema, Neymar ficará afastado dos campos nos últimos jogos do Santos antes da pausa para a Copa do Mundo. Com uma boa preparação médica e fisioterapia, a comissão técnica fica otimista com a recuperação completa do jogador.