Rodrigo Neves recebe Eduardo Paes no MAC: “Vou fazer a linha 3 do metrô”, diz ex-prefeito do Rio

Ambos se encontraram no MAC em uma conversa particular de cerca de uma hora - Foto: Enzo Britto

Ambos se encontraram no MAC em uma conversa particular de cerca de uma hora - Foto: Enzo Britto

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu, no início da tarde desta quinta-feira (14), o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), no bairro do Ingá, em Niterói. Durante o encontro com a imprensa, Paes afirmou que, caso seja eleito governador do Estado do Rio, pretende tirar do papel a Linha 3 do Metrô, projeto que prevê a ligação entre Itaboraí, São Gonçalo e Niterói.

Após uma longa conversa reservada, os dois políticos atenderam aos jornalistas. Eduardo Paes agradeceu o apoio público declarado por Rodrigo Neves à sua pré-campanha ao governo do estado.

“É uma honra enorme receber essa manifestação de apoio público e explícito do prefeito Rodrigo Neves. Acho que é um processo natural, já que o Rodrigo teve uma participação importante na minha decisão de disputar a eleição”, declarou Paes.

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Rodrigo Neves, por sua vez, afirmou que considera Eduardo Paes o nome mais preparado para assumir o governo estadual.

“É uma alegria receber o Eduardo, porque eu não tenho dúvida de que ele é o melhor nome para governar e reconstruir o Estado do Rio”, afirmou o prefeito de Niterói.

"Vou fazer a Linha 3 do metrô. É possível" disse Paes no encontro | Foto: Enzo Britto

Durante a conversa, Eduardo Paes aproveitou para reforçar o compromisso com a construção da Linha 3 do Metrô, uma das principais demandas da Região Metropolitana.

“Vou fazer a Linha 3 do metrô. É possível. Agora, precisamos ter projeto, planejamento e capacidade de captar recursos. Esse será um grande investimento para Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e toda a região”, afirmou.

Paes também relembrou o desempenho eleitoral em Niterói nas eleições de 2018, destacando que a cidade, ao lado da capital fluminense, foi uma das poucas em que venceu no segundo turno da disputa pelo governo do estado. Na ocasião, ele acabou derrotado por Wilson Witzel.