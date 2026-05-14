Garotinho volta a ser um nome na disputa para o Governo do Rio
O ex-governador lançou a sua pré-candidatura nesta quarta-feira (14)
Anthony Garotinho, ex-governador do Rio, marcado por uma carreira política polêmica com uma série de investigações e disputas judiciais, divulgou nesta quarta-feira (14) o lançamento da sua pré-candidatura para o governo do estado.
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O político Garotinho, de 66 anos, acumula em sua carreira cargos importantes, como: prefeito de Campos dos Goytacazes, deputado estadual, deputado federal e governador do estado entre 1999 e 2002. Além de ter disputado a Presidência da República em 2002.
O anúncio foi feito em meio à uma movimentação interna do partido, que também lançou a pré-candidatura do ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português.
O Republicanos, partido de Garotinho, comunicou que para se apresentar como pré-candidato ao cargo estadual pela organização política, basta ser filiado e estar em situação regular.
Segundo líderes do partido, o anúncio oficial sobre quem disputará o governo estadual pelo Republicanos será feito em um momento oportuno.