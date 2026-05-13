Presidente da Alerj anuncia composição de comissão especial para corte de gastos e equilíbrio fiscal do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Douglas Ruas (PL), anunciou, nesta quarta-feira (13/05), os integrantes da Comissão Especial destinada a promover o corte de gastos e buscar o equilíbrio fiscal do estado.

O colegiado será formado por cinco membros: os deputados Jair Bittencourt (PL), Alan Lopes (PL), Bruno Dauaire (Federação União-PP), e pela deputada Tia Ju (Republicanos). O PSD também indicará um membro, ainda não definido.

Leia também:

Flamengo pode ter retornos de Pulgar e Paquetá contra o Athletico-PR

Ex-BBB Milena se posiciona com tom firme sobre ser chamada de 'burra'

"Essa comissão terá a missão de fazer um diagnóstico aprofundado das contas públicas e identificar caminhos para conter despesas, corrigir distorções e garantir maior responsabilidade fiscal, contribuindo para que o estado avance com equilíbrio e planejamento", disse o presidente da Casa.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Criada para ampliar o debate sobre a execução orçamentária e fortalecer os mecanismos de fiscalização e controle dos gastos públicos, a comissão realizará reuniões e produzirá relatórios periódicos para subsidiar a tomada de decisões.

Com a medida, o colegiado vai realizar uma análise ampla do orçamento do estado como um todo, acompanhando de perto a evolução das despesas estaduais diante dos desafios relacionados ao equilíbrio fiscal e ao controle orçamentário.