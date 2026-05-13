Ex-BBB Milena se posiciona com tom firme sobre ser chamada de 'burra'

A ex-BBB e recreadora infantil, Milena, não conseguiu manter a paciência depois de receber um comentário ofensivo nas redes sociais, nesta terça-feira (12). Ela mandou uma resposta direta para uma internauta que a comparou com a campeã do reality Ana Paula Renault e questionou seu percurso depois do programa.

Na postagem, o usuário teceu críticas sobre a postura de Milena após o fim do BBB. “A Tidinha da Milena passa 24h tentando chamar a atenção da Ana Paula e é solenemente ignorada. Não tem empresário que dê jeito em gente burra... para daqui a pouco todo mundo esquecer dela, pois não tem vida própria e nem constrói a própria história. Não tem gerenciamento que dê jeito”, afirmou o internauta no X.

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A vice-campeã do ‘BBB 26’ não levou desaforo para casa e respondeu de forma firme sobre sua rotina de trabalho. “Acho que você está vivendo em outro mundo. Não corro atrás de ninguém. Talvez antes, sim, hoje não, pois sei o meu valor. Se atualize do quanto eu estou trabalhando com equipes incríveis, agenda lotada, criando um caminho novo e cheio de oportunidades. Tenho o pé bem no chão, estou fazendo tudo para dar certo, mas sei que o futuro a mim não pertence”, escreveu.

Logo em seguida, Milena pediu para que o internauta não mencionasse seu nome de maneira negativa. “Se não for para falar coisas [boas], te convido a não tocar no meu nome mais. Obrigada. Se cuida e seja mais positiva”, encerrou.