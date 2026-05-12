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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 12 de maio de 2026 - 08:49
O prêmio está estimado em R$ 52 milhões
O prêmio está estimado em R$ 52 milhões -

As seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 52 milhões.

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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias da Caixa e pelo aplicativo Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Mega Sena Mega-Sena 52 milhões Sorteio da Mega-Sena

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