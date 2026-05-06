Filas quilométricas marcam último dia de regularização eleitoral em Niterói e São Gonçalo

Adolescentes são maioria nas filas em busca do primeiro título de eleitor - Foto: Layla Mussi

Adolescentes são maioria nas filas em busca do primeiro título de eleitor - Foto: Layla Mussi

No último dia para regularizar a situação eleitoral, unidades do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Niterói e São Gonçalo registraram filas quilométricas e transtornos na manhã desta quarta-feira (6), incluindo um incêndio em fiação que prejudicou o atendimento na cidade niteroiense. A maioria do público era formada por adolescentes em busca do primeiro título de eleitor.

Fila quilométrica se forma em unidade do TRE de Niterói no último dia de regularização eleitoral | Foto: Layla Mussi

A data marca o prazo final para que eleitores regularizem pendências junto à Justiça Eleitoral e para que jovens a partir de 16 anos solicitem o documento, garantindo participação nas eleições de 2026.

“Fazer meu título é importante porque é a forma que eu tenho de participar das decisões do país. Essa é a maneira de tentar melhorar o futuro”, disse a estudante Letícia Oliveira, de 17 anos, que aguardava atendimento.

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Atraso no atendimento

Em Niterói, o atendimento foi prejudicado após a agência do TRE ficar sem internet devido a um incêndio na fiação durante a madrugada. Apesar da previsão inicial de início do atendimento ao meio-dia, a distribuição de senhas começou ainda pela manhã, numa tentativa de organizar a fila, que se estendeu até a 76ª DP, no Centro.

"Desde o início eles falaram que o atendimento iria começar às 9h, mas a internet caiu, estão esperando consertar e falaram que agora o atendimento vai iniciar, se iniciar às 11h até às 19h", disse a engenheira de software Nathally Machado, de 24 anos, que foi instruída a retornar no ano que vem, uma vez que a questão que ela precisava resolver não a impediria de votar.

Movimentação intensa marca atendimento no TRE | Foto: Layla Mussi

Ao longo da fila, além de jovens, também há pessoas com crianças de colo, que sentem ainda mais as dificuldades em razão da espera.

"Está sendo muito cansativo, porque ficar com criança de colo não dá, as costas doem, tudo dói", disse Ana Luiza Andrade, de 18 anos.

Incêndio em fiação prejudicou atendimento no TRE de Niterói e agravou espera | Foto: Layla Mussi

Apesar da distribuição de senhas para deixar a espera um pouco mais organizada, algumas pessoas não conseguiram receber os números.

"Além de esperar aqui, vou ter que esperar lá dentro. A confusão lá dentro é pior, porque o sistema é muito lento, só há seis cabines para atender. Vou ficar até o final", disse o segurança Carlos Alberto Martins da Costa, de 53 anos, que não recebeu a senha.

São Gonçalo

Fila se estende por todo o primeiro andar de shopping em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Já em São Gonçalo, a movimentação intensa começou antes mesmo da abertura do shopping onde funciona a unidade do TRE. Por volta das 8h, a fila já ultrapassava a área externa e seguiu crescendo ao longo da manhã, ocupando boa parte do primeiro andar após a abertura do local.

Por volta das 8h (antes do horário de abertura do shopping, que é às 10h), a população já se concentrava na fila.

"Cheguei umas 7h, a fila estava no Assaí. Acho que até está andando rápido, acho que às 13h eu saio", disse a dona de casa Ana Pereira Gomes, de 60 anos.

Eleitores chegam antes da abertura e enfrentam longas filas no TRE | Foto: Layla Mussi

A fila para atendimento chegou a se estender por toda a área do primeiro andar do shopping ao longo da manhã.

Sob supervisão de Marcela Freitas