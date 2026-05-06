MEC lança novo edital para Núcleos de Inovação Tecnológica

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta terça-feira, 5 de maio, o Edital nº 30/2026, que abre a seleção para o segundo ciclo do projeto Acelera NIT Brasil. O edital completo, com todos os critérios, etapas e orientações para participação, está disponível na página do projeto. O objetivo é ampliar a maturidade e a capacidade operacional dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), responsáveis por gerir políticas de inovação e transferência de tecnologia nas universidades federais do país.

As inscrições estarão abertas até 29 de maio, por meio de formulário eletrônico. O resultado está previsto para 30 de junho, com início das atividades em agosto. As propostas devem contemplar, ao menos, um dos temas considerados estratégicos pelo edital, alinhados às missões da Nova Indústria Brasil, como: cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais; complexo econômico-industrial da saúde; transformação digital da indústria; bioeconomia e transição energética; infraestrutura e mobilidade sustentáveis; e tecnologias para soberania e defesa.

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O edital prevê a seleção de até 12 NITs, distribuídos em três níveis de maturidade, classificados como nascente, intermediário e consolidado. O investimento total é de R$ 2,2 milhões, com valores que podem chegar a R$ 250 mil para NITs iniciantes, R$ 160 mil para nível intermediário e R$ 120 mil para núcleos consolidados. Além do financiamento, os selecionados participarão de um ciclo de aceleração, com formação e desenvolvimento de planejamento estratégico.

Podem submeter propostas os NITs de instituições que não foram selecionadas no primeiro ciclo do programa. Cada instituição poderá inscrever apenas uma proposta, que deverá estar formalmente constituída e vinculada a sua política de inovação. Os participantes também deverão indicar uma fundação de apoio para gestão dos recursos e apresentar contrapartidas institucionais, que podem ser financeiras ou não financeiras.

O Acelera NIT Brasil, em conformidade com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, combina três frentes principais: trilhas de formação; acompanhamento personalizado; e aporte financeiro. Realizada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a iniciativa tem apoio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).