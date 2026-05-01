Bolsonaro é internado para mais uma cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fará mais uma cirurgia e está a caminho do hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta-feira (1º). A informação foi confirmada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro por meio das redes sociais.

“Que Deus abençoe o nosso dia, amados! Já estamos a caminho do hospital. Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego. Cremos, pela fé, que já deu tudo certo! O Senhor é bom em todo tempo”, escreveu.

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Desde o final de março, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ficar duas semanas internado na mesma unidade hospitalar, onde estava tratando um quadro de broncopneumonia.

A cirurgia foi autorizada na última quinta-feira (30), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido aceito havia sido solicitado pela defesa no dia 22.

De acordo com a petição dos advogados do ex-presidente, ele possui dor persistente e incapacidade funcional no ombro direito, apesar de ter realizado tratamento conservador.

Exames físicos e de imagem apontam lesão de alto grau no tendão do supraespinhal, além de comprometimento do tendão do subescapular, subluxação do bíceps e outras lesões.

