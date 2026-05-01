Colisão entre motocicleta e caminhão deixa um morto e um ferido em Niterói
Quando os bombeiros chegaram no local, uma das vítimas já estava sem vida
min de leitura | Escrito por Redação | 01 de maio de 2026 - 09:21
Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou um homem morto e outro ferido, no bairro Caramujo, em Niterói, na noite desta quinta-feira (30).
O acidente ocorreu por volta das 20h, na Rua Doutor Nilo Peçanha, perto do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO), da área.
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O Corpo de Bombeiros informou que quando equipes do quartel de Niterói chegaram ao local, encontraram um homem morto. Uma segunda vítima, foi socorrida com ferimentos moderados e foi levada para o hospital da região.
Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas ou o quadro de saúde do homem ferido.