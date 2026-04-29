Prefeito interrompe evento em Niterói após presidente da FamNit passar mal

Muito emocionados, Rodrigo Neves e sua esposa, Fernanda Neves, chamaram líderes religiosos para realizarem orações - Foto: Layla Mussi

Muito emocionados, Rodrigo Neves e sua esposa, Fernanda Neves, chamaram líderes religiosos para realizarem orações - Foto: Layla Mussi

O evento da Prefeitura de Niterói para o lançamento do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2025–2050, que teve início na manhã desta quarta-feira (29/04), no Teatro Popular Oscar Niemeyer, foi interrompido e precisou ser adiado para a próxima semana, após o presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (FamNit), Manuel Amâncio, passar mal e precisar de atendimento médico.

Lançamento do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2025–2050 foi adiado para a próxima semana após atendimento médico de emergência | Foto: Layla Mussi

Amâncio havia acabado de encerrar seu discurso e cumprimentava o prefeito Rodrigo Neves quando teve a emergência médica.

Manuel Amâncio | Foto: Layla Mussi

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Equipes de socorro, bombeiros e profissionais do SAMU fizeram atendimento imediato e levaram o idoso para um hospital da região.

Muito emocionados, Rodrigo Neves e sua esposa, Fernanda Neves, chamaram líderes religiosos para realizarem orações e anunciaram o adiamento do lançamento do plano.

“O Amâncio é uma figura muito querida e vamos seguir torcendo aqui. Vamos concluir o lançamento na próxima semana. Os filhos dele estavam aqui, acompanharam de perto e agora ele foi levado pela SAMU”, finalizou Rodrigo Neves.

A nova data do evento ainda não foi divulgada.

A nova data do evento ainda não foi divulgada | Foto: Layla Mussi

Em nota, a Prefeituta de Niterói informou:

"...Em respeito ao ocorrido e à sua trajetória de dedicação à cidade, o prefeito Rodrigo Neves anunciou o adiamento da conclusão do evento, que será retomado na próxima semana, em data a ser divulgada.

A Prefeitura de Niterói segue acompanhando o caso, prestando toda a assistência necessária e manifestando solidariedade, torcendo por sua rápida recuperação. Estamos oração pela vida de Amâncio".