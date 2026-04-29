Shakira chega ao Rio para seu grande show em Copacabana

A estrela internacional já recebeu as boas-vindas dos organizadores do evento pelas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

A estrela internacional já recebeu as boas-vindas dos organizadores do evento pelas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Com show histórico marcado para acontecer no dia 2 de maio, em Copacabana, na edição de 2026 do evento “Todo Mundo no Rio", a cantora Shakira chegou em terras cariocas na manhã desta quarta-feira (29).

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O jatinho que trouxe a artista aterrissou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) um pouco depois das 10h30 da manhã(Horário de Brasília). Para evitar confusão em sua chegada, a cantora latina desembarcou em um hangar afastado do terminal de passageiros internacionais.

Mesmo com a chegada discreta, fãs de Shakira se reuniram na porta do hangar à espera de um encontro com a artista. Alguns deles passaram a madrugada no local para ter uma chance de ver a cantora de perto.

A estrela internacional já recebeu as boas-vindas dos organizadores do evento pelas redes sociais.

O show acontecerá no dia 2 de maio, no próximo sábado, nas areias da praia de Copacabana. A apresentação é gratuita para o público e contará com a maior estrutura de palco do evento, superando os dos shows de Madonna e Lady Gaga.