Adolescente de 14 anos que passou mal em escola de Niterói tem morte cercada de comoção

A morte de uma adolescente de 14 anos, após passar mal dentro da Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na manhã da última segunda-feira (27), segue causando forte comoção entre familiares e amigos. Na manhã desta terça-feira (28), parentes da jovem estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, mas, bastante abalados, preferiram não comentar o caso. Até o momento, não há informações divulgadas sobre o velório e o sepultamento.

A equipe de reportagem esteve na unidade de ensino e constatou que as atividades seguem normalmente. Procurada, a direção informou que não pode se pronunciar sobre o ocorrido. Durante a apuração no local, uma viatura da 81ª DP (Itaipu) foi vista em frente à escola. Agentes chegaram a entrar na unidade, possivelmente para dar continuidade às investigações.

Viatura da 81ª DP (Itaipu) foi vista em frente à escola | Foto: Layla Mussi

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Nas redes sociais, amigos e colegas têm prestado homenagens à adolescente. Em uma das mensagens, uma amiga lamentou a perda e disse que “vai sentir muita falta”, evidenciando o impacto da morte precoce entre aqueles que conviviam com a jovem.