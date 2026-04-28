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Família oferece recompensa por cadela desaparecida em Tribobó

Cachorra foi vista pela última vez nas proximidades da RJ-104

relogio min de leitura | Escrito por João Pedro Pereira | 28 de abril de 2026 - 12:12
Família oferece recompensa por informações
Família oferece recompensa por informações -

Uma festa surpresa no último dia 25 terminou em drama para uma família de Tribobó, em São Gonçalo, após descobrirem que uma das cachorras da casa fugiu.

Andressa Gabrig, tutora da cadela Alice, conta que, para evitar que alguém deixasse o portão aberto e as cachorras fugissem, a família achou melhor levá-las para um estabelecimento de uma tia, também em Tribobó.

Para o espanto da família, no dia seguinte apenas duas delas ainda estavam no local. Esse foi o início do drama pela procura da cadela SRD ( Sem origem definida).

Alice sumiu após ser levada para um local seguro durante evento
Alice sumiu após ser levada para um local seguro durante evento |  Foto: Divulgação

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Segundo Andressa, uma vizinha chegou a ver Alice por volta das 23h, mas como não conhecia as cachorras não se atentou em tentar pegar ou avisar a família. Outros moradores alegaram ter a visto durante a madrugada, próximo à Igreja Universal da Nova Grécia.

A última informação que a família teve foi que Alice foi avistada no domingo (26), próximo à loja “Só Velas AJA LUZ”, nas proximidades da RJ-104.

Cachorra Alice foi vista pela última vez nas proximidades da RJ-104
Cachorra Alice foi vista pela última vez nas proximidades da RJ-104 |  Foto: Andressa Gabrig/Acervo Pessoal

De acordo com a família, a SRD tem pelagem totalmente preta, pelos brilhosos, rabo peludo e algumas manchas roxas na língua. Ela é dócil e estava com brilhos característicos de pós-banho em pet shop.

A família oferece uma recompensa em dinheiro por informações que os levem até Alice.

O contato para informações é: (21) 98252-6584

Sob supervisão de Marcela Freitas 

Tags:

cachorras desaparecidas Desaparecimento tribobó

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