Presidente Lula repudia ataques a tiros em evento de Donald Trump

“A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger”, comentou o presidente brasileiro - Foto: Divulgação

“A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger”, comentou o presidente brasileiro - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou neste domingo(26) em suas redes sociais, uma nota sobre o ataque a tiros realizado em evento nos Estados Unidos da América, o qual o presidente Donald Trump estava presente no momento da confusão.

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“Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite”, diz o comunicado publicado por Lula em seu perfil.

Os disparos foram realizados durante o jantar organizado entre Trump e correspondentes que cobrem a Casa Branca. Os tiros foram ouvidos nas instalações do evento e rapidamente o presidente estadunidense e a primeira-dama foram retirados do local pelo serviço secreto.

O atirador foi preso, mas sua identidade ainda não foi revelada.

“A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger”, comentou o presidente brasileiro.